В Казани на время KazanForum-2025 ограничат движение и парковку транспорта

— напротив дома № 3 по ул. Козина со стороны ул. Нигматуллина в направлении ул. Ф. Амирхана;

— напротив дома № 85Б по ул. Декабристов, от ул. Горсоветская в направлении ул. Вахитова;

— напротив дома № 47А по ул. Чистопольская, со стороны ул. Ф. Амирхана в направлении ул. Бичурина;

— по ул. Карла Маркса в районе дома № 6, правая полоса со стороны ул. Батурина в направлении ул. Миславского;

— по ул. Чернышевского в районе дома № 39, от ул. Исхаки в направлении ул. Московская (правая полоса);

— по ул. Островского, в районе дома № 35, от ул. Университетская в направлении ул. Астрономическая;

— по ул. Островского, в районе дома № 61, от ул. Айдинова в направлении ул. Пушкина (правая сторона);

— по ул. Университетская, в районе дома № 16, от ул. Профсоюзная в направлении ул. Кремлевская;

— по ул. Б. Красная, в районе дома№ 50, от ул. Гоголя в направлении ул. Жуковского (левая полоса);

— по ул. Р. Зорге, в районе дома № 66Б, от пр. Победы в направлении ул. Ю. Фучика;

— по ул. Право-Булачная, в районе дома № 43 (муниципальная парковка напротив гостиницы Азимут);

— по ул. Саид Галеева от ул. Яхина в направлении ул. Ташаяк.