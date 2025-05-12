В Казани на время KazanForum-2025 ограничат движение и парковку транспорта

Так, с 19:00 12 мая до 07:00 18 мая по необходимости ограничат движение и стоянку транспортных средств возле гостиниц, задействованных в обеспечении мероприятия:
— напротив дома № 3 по ул. Козина со стороны ул. Нигматуллина в направлении ул. Ф. Амирхана;
— напротив дома № 85Б по ул. Декабристов, от ул. Горсоветская в направлении ул. Вахитова;
— напротив дома № 47А по ул. Чистопольская, со стороны ул. Ф. Амирхана в направлении ул. Бичурина;
— по ул. Карла Маркса в районе дома № 6, правая полоса со стороны ул. Батурина в направлении ул. Миславского;
— по ул. Чернышевского в районе дома № 39, от ул. Исхаки в направлении ул. Московская (правая полоса);
— по ул. Островского, в районе дома № 35, от ул. Университетская в направлении ул. Астрономическая;
— по ул. Островского, в районе дома № 61, от ул. Айдинова в направлении ул. Пушкина (правая сторона);
— по ул. Университетская, в районе дома № 16, от ул. Профсоюзная в направлении ул. Кремлевская;
— по ул. Б. Красная, в районе дома№ 50, от ул. Гоголя в направлении ул. Жуковского (левая полоса);
— по ул. Р. Зорге, в районе дома № 66Б, от пр. Победы в направлении ул. Ю. Фучика;
— по ул. Право-Булачная, в районе дома № 43 (муниципальная парковка напротив гостиницы Азимут);
— по ул. Саид Галеева от ул. Яхина в направлении ул. Ташаяк.
Кроме того, с 00:00 15 мая до 00:00 17 мая будут действовать ограничения на участке улицы Хади Такташа — от улицы Спартаковской до улицы М. Салимжанова. Проезд будет разрешен только автомобилям со специальными пропусками.
Напомним, что Международный экономический форум «Россия — Исламский мир», известный как KazanForum, — это крупная международная площадка для укрепления экономического, инвестиционного и культурного сотрудничества между Россией и странами исламского мира. Ежегодно форум собирает в Казани тысячи участников — государственных деятелей, бизнесменов, экспертов и дипломатов, заинтересованных в укреплении партнерских отношений.
XVI Международный экономический форум «Россия — исламский мир: KazanForum» пройдет с 13 по 18 мая в Казани. Главная тема форума в 2025 году — «Цифровизация: новая реальность и дополнительные возможности для расширения сотрудничества». Свое участие подтвердили представители 87 стран мира.