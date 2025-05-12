Р. Якубов оставил пост спортивного директора тольяттинской «Лады»

Также с 2002-го по 2015 год трудился в нижнекамском «Нефтехимике», с 2017-го по 2021-й — в казанском «Ак Барсе» (брали Кубок Гагарина в 2018-м и заняли второе место в 2020-м). С осени 2021-го был в петербургском СКА, оттуда перебрался в Тольятти.