Р. Якубов оставил пост спортивного директора тольяттинской «Лады»

Рафик Хабибуллович работал в местной хоккейной команде с мая 2023 года, напомнили представители «автозаводцев».
Якубов был спортивным директором «Лады». С ней же в 1994-м в статусе игрока стал чемпионом России. В 1993-м и 1995-м брал серебро, уступив в финале столичному «Динамо».
Также с 2002-го по 2015 год трудился в нижнекамском «Нефтехимике», с 2017-го по 2021-й — в казанском «Ак Барсе» (брали Кубок Гагарина в 2018-м и заняли второе место в 2020-м). С осени 2021-го был в петербургском СКА, оттуда перебрался в Тольятти.
«Клуб благодарит Рафика Хабибулловича за добросовестную работу и желает ему успехов в дальнейшем», — заявили представители «Лады».
Недавно воспитанник «Ладьи» Федор Свечков оформил дубль и вывел фарм-клуб «Нэшвилла» в четвертьфинал Американской хоккейной лиги.
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