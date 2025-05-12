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Р. Якубов оставил пост спортивного директора тольяттинской «Лады»

Рафик Хабибуллович работал в местной хоккейной команде с мая 2023 года, напомнили представители «автозаводцев».

Рафик Хабибуллович работал в местной хоккейной команде с мая 2023 года, напомнили представители «автозаводцев».

Якубов был спортивным директором «Лады». С ней же в 1994-м в статусе игрока стал чемпионом России. В 1993-м и 1995-м брал серебро, уступив в финале столичному «Динамо».

Также с 2002-го по 2015 год трудился в нижнекамском «Нефтехимике», с 2017-го по 2021-й — в казанском «Ак Барсе» (брали Кубок Гагарина в 2018-м и заняли второе место в 2020-м). С осени 2021-го был в петербургском СКА, оттуда перебрался в Тольятти.

«Клуб благодарит Рафика Хабибулловича за добросовестную работу и желает ему успехов в дальнейшем», — заявили представители «Лады».

Недавно воспитанник «Ладьи» Федор Свечков оформил дубль и вывел фарм-клуб «Нэшвилла» в четвертьфинал Американской хоккейной лиги.

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