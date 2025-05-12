«Дежурили всю ночь». Минчане уже 5 дней продолжают стоять в очереди у Нацбанка

На протяжении пяти дней коллекционеры и все желающие занимают очередь, покупают места и дежурят по ночам — всё для того, чтобы стать счастливым обладателем эксклюзива.
Несмотря на прохладную погоду и ограничения на количество — одна монета и до 5 новых купюр в руки — энтузиастов меньше не становится, сообщил Интернет-портал Onliner. Люди записываются в списки, дежурят у здания днём и ночью и даже приводят родственников, чтобы купить побольше. Напомним, новая банкнота в 80 рублей стоит 120, монета номиналом 1 рубль — 43 рубля, а за монету в 20 рублей придётся раскошелиться в среднем на 350.
«Я записался 8 мая, всё работает чётко по списку. Все выходные и праздничные дни были дежурные-волонтеры, которые записывали в список тех, кто приходит. А чтобы не образовалась параллельная очередь, дежурили всю ночь. Сейчас в списке более 1550 человек. Думаю, монет хватит всем, так как не все, кто записался, приходят», — рассказал один из очевидцев.
По словам коллекционеров, ценность серии в том, что она посвящена юбилею Победы и выпущена небольшим тиражом. Серебряные монеты интересны ещё и весом — две унции, а та, что из никеля, — «красивая и цветная».