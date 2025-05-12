«Дежурили всю ночь». Минчане уже 5 дней продолжают стоять в очереди у Нацбанка

«Я записался 8 мая, всё работает чётко по списку. Все выходные и праздничные дни были дежурные-волонтеры, которые записывали в список тех, кто приходит. А чтобы не образовалась параллельная очередь, дежурили всю ночь. Сейчас в списке более 1550 человек. Думаю, монет хватит всем, так как не все, кто записался, приходят», — рассказал один из очевидцев.