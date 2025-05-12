Волгоградцы обозлились на Шукшину за призыв переименовать город

Актриса Мария Шукшина, ратующая в Telegram и с телеэкрана за традиционные ценности, в очередной раз призвала переименовать Волгоград в Сталинград. Под постом разразилась бурная дискуссия. К ней присоединилось множество волгоградцев. Их мнение выяснял vlg.aif.ru.
«Во имя дедов».
Пост в Telegram с призывом переименовать Волгоград в Сталинград дочь знаменитого писателя, режиссера и актера Василия Шукшина разместила в канун Дня Победы. Мария Шукшина поздравила своих подписчиков — а их у нее более 180 тысяч — с наступающим праздником, заметив, что это — наша последняя скрепа. И, пользуясь случаем, напомнила о своем предложении, озвученном несколько лет назад: вернуть городу Волгограду имя города-героя Сталинград.
«Во имя наших дедов, а у младшего поколения, и прадедов, кто побеждал с Красным знаменем в руках и именем Сталина на устах», — пояснила свою позицию актриса, то ли по незнанию, то ли намеренно все перепутав: это Волгограду было присвоено почетное звание города-героя в 1965-м, тогда как имя ему сменили в 1961-м.
На это впрочем никто не обратил внимания. Подписчики и единомышленники Марии Васильевны отреагировали на предложение «лайками» и «сердечками», а также и словами поддержки:
«С каждым словом согласна».
«Надо многое вернуть, главное — имя Сталина в победители!».
«Волгоградом можно назвать любой город на Волге, а Сталинград — один!».
«Давно пора переименовать! И Ленинград вернуть заодно!».
В хоре поддержки одинокие голоса напоминали: сами волгоградцы высказались против.
Им возражали: это должно решаться на высшем уровне и всей страной — это наша общая история.
Вклинивались в обсуждение и волгоградцы: «Поверьте, в городе есть на что потратить деньги и без переименования».
«А если не только о деньгах думать?» — возмутились сторонники инициативы.
«Оставьте нас в покое».
Одна из единомышленниц Шукшиной попыталась растолковать: «Деньги всегда есть на что тратить, но надо понимать, что охрана памяти предков и исторического прошлого должны быть в приоритете! Без прошлого нет будущего!».
И тут жителей региона как прорвало.
«Волгоградцы и без того чтут память подвигов наших предков, для этого не надо переименовывать город. Сталинград — это ушедшая история, тяжелая судьба миллионов, которую нельзя забывать. Но мы хотим жить в светлом будущем, в городе Волгограде! И не надо навязывать свое мнение миллионам, которым здесь жить, оставьте эту тему в покое!» — вырвалось накипевшее у одной из местных жительниц.
Земляк ее поддержал: «Мои родители родились в Сталинграде. В доме рядом во время войны был штаб, в фундаменте моего дома — остатки разбитой зенитки. Взрывом ее так глубоко вбило, что отец не стал выкапывать, забетонировал. Но! Никто из мне знакомых жителей города не желает его переименования! Почему за нас решают те, кто тут не живет или приехал на работу и оставаться не планирует? Мы живем в городе, а не в символе!».
Другой волгоградец высказался еще резче: «Уважаемые голосящие за переименование, оставьте нас, волгоградцев, в покое! Мы свято чтим память о погибших и о Великой Победе наших дедов и передаем ее своим детям и внукам! Весь наш город — мемориал. А вы лучше помогли бы городу сохранять памятники и исторические места! Вы видели наши окраины? Можно военные фильмы снимать. Молодежь уезжает! А вы тут бьетесь за название…».
«Приезжайте на наши зарплаты».
Некоторые из волгоградцев и вовсе обвинили Марию Шукшину в хайпе на «горячей» теме. И действительно, ее пост вызвал огромный резонанс, под ним собралось уже более 950-ти комментариев. И было бы больше, заметили волгоградцы, если бы не удаляли некоторые из тех, что оставили жители города, за чье переименование радеет актриса.
Один из них, к примеру, поделился: «Я год назад оттуда уехал на работу в Москву, рад безмерно. Жилье только продавать жалко — самый дешевый метр на юге. Не хотите, кстати, купить? Как раз на правах жителя и переименуете. Продам по цене 50% от московской».
А другой горько возразил, что даже рад был бы переименованию. Пусть бы в новостях звучало: в Сталинграде в очередной раз прорвало канализацию и залило фекалиями окрестности.
«Может тогда раскошелятся всей страной на имидж», — иронизирует автор комментария.
Еще более мрачную картину обрисовал его земляк: в городе полностью остановились много заводов и производств, довольно низкий уровень жизни по доходам — люди работают за 30−40 тысяч рублей в месяц, мужчины вынуждены уезжать работать вахтовым методом, оставляя семьи.
«Мы были бы вам очень благодарны, если бы вы требовали поднять у нас уровень жизни, платить учителям и врачам достойную зарплату, обеспечить детям достойное образование, открыть производства и новые рабочие места, развивать город. А переименовывать город в депрессивном угасающем регионе — только людей злить, добавляя им дополнительных ненужных проблем», — обращается волгоградец к Шукшиной.
Еще один предложил актрисе перебраться в Волгоград, за который она так радеет, пожить здесь в местных условиях да на местную зарплату, а уж потом выдвигать инициативы о переименовании.
Готова ли Мария Васильевна приглашение — пока неизвестно.