Волгоградцы обозлились на Шукшину за призыв переименовать город

Земляк ее поддержал: «Мои родители родились в Сталинграде. В доме рядом во время войны был штаб, в фундаменте моего дома — остатки разбитой зенитки. Взрывом ее так глубоко вбило, что отец не стал выкапывать, забетонировал. Но! Никто из мне знакомых жителей города не желает его переименования! Почему за нас решают те, кто тут не живет или приехал на работу и оставаться не планирует? Мы живем в городе, а не в символе!».