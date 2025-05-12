Волна тепла: метеоролог Позднякова рассказала, когда в Москве закончатся холода

— В четверг и пятницу ожидается облачная погода с прояснениями и с небольшими летними дождями. Но солнышко будет радовать жителей столичного региона. Ночью в Москве столбик термометра поднимется до плюс 4−6 градусов, а днем будет 14−16 градусов. Ветер сменит направление на юго-западное и станет более теплым. Днем будет идти небольшой дождь, — говорит она.