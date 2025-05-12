Волна тепла: метеоролог Позднякова рассказала, когда в Москве закончатся холода

Весеннее тепло вернется в Москву в выходные дни. Об этом в разговоре с «Вечерней Москвой» рассказала главный специалист городского метеобюро Татьяна Позднякова.
По ее словам, похолодание в столице продлится до середины текущей недели. С четверга ночные и дневные температуры будут значительно выше по сравнению с теми, что пришли в столицу в начале недели. Но в течение всей недели будут идти дожди разной интенсивности.
— Во вторник ночью будет плюс 1−3 градуса в Москве, а в области возможно похолодание до минус 1 градуса. Днем ожидается 10−12 градусов тепла. Будет дуть плотный северо-западный ветер. Местами ожидается сильный дождь, — сообщила собеседница «ВМ».
В среду ночью ожидается плюс 4−6 градусов, а днем — 11−13 градусов. Но будет довольно плотный юго-западный ветер с порывами 12−17 метров в секунду. Поэтому жители столицы не почувствуют, что к ним приходит тепло. Ожидаются кратковременные дожди в течение дня, отметила Позднякова.
По ее мнению, с четверга в Москве появится солнце, температура воздуха станет постепенно подниматься.
— В четверг и пятницу ожидается облачная погода с прояснениями и с небольшими летними дождями. Но солнышко будет радовать жителей столичного региона. Ночью в Москве столбик термометра поднимется до плюс 4−6 градусов, а днем будет 14−16 градусов. Ветер сменит направление на юго-западное и станет более теплым. Днем будет идти небольшой дождь, — говорит она.
Метеоролог подчеркнула, что температура будет повышаться постепенно, но пик тепла придется на выходные дни.
— Более существенное повышение температуры ожидается в выходные дни. Ночью уже будет 7−12 градусов тепла, а днем — 15−20 градусов. Но неизвестно, как долго продержится в столице эта волна теплой погоды, — заключила она.
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в начале этой недели в Москве ожидаются местами переходящий в мокрый снег ливень и аномальный холод. По словам эксперта, днем 12 мая столбики термометров покажут не более 9 градусов выше ноля, что на 11 градусов ниже климатической нормы.