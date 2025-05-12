В Калининградской области проверят систему оповещения

В Калининградской области 13 мая будет проведена техническая проверка региональной автоматизированной системы оповещения.
Она пройдет с 10.30 до 11.30.
Во время проверки в административных центрах муниципальных образований прозвучит сигнал «Техническая проверка системы оповещения!», а также будет осуществлён кратковременный запуск сиренных комплексов на отдельных участках.
Такие проверки проходят в Калининградской области на регулярной основе для определения готовности систем оповещения к своевременному доведению до населения информации об опасностях, возникающих при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций.
Кратковременный сигнал никаких действий населения не предусматривает.