Прокуратура обжаловала УДО для бывшего вице-мэр Екатеринбурга Виктора Контеева

Прокуратура обжаловала решение Тагилстроевского районного суда Нижнего Тагила об условно-досрочном освобождении бывшего вице-мэра Екатеринбурга Виктора Контеева. Информацию ЕАН подтвердил адвокат экс-чиновника Сергей Колосовский. Итоговое решение об освобождение Контеева из колонии примет Свердловский областной суд.
Как писал ЕАН, Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила 25 апреля удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении экс вице-мэра Екатеринбурга Виктора Контеева. Неотбытый срок наказания Контеева составит 6 лет 3 месяца 26 дней.
Виктор Контеев был арестован в 2011 году. Сейчас он отбывает 21-летний срок за подстрекательство к убийствам, покушение на убийство, получение взятки и вымогательство.
Следствие установило, что бизнесмен Максим Краснов со своим братом Андреем создали фирму для оказания услуг при таможенном оформлении грузов в Петухово Курганской области на складе временного хранения ООО «Урал». Обслуживать начали предпринимателей с овощебазы № 4 Екатеринбурга. Поэтому в соучредители взяли «смотрящего» по Екатеринбургу Виктора Калина по кличке Джигит, которому покровительствовал глава преступного мира России Аслан Усоян — Дед Хасан.
Через некоторое время Джигит и свердловский криминальный авторитет, вор в законе Олег Сухочев по кличке Сухач начали давить на Краснова и потребовали долю в компании 25% на сумму 3,6 млн рублей. Они ссылались на то, что таково распоряжение Контеева, семья которого контролировала овощебазу № 4.
23 апреля 2010 года в Большом Седельниково братья Красновы справляли поминки по случаю годовщины смерти отца. Позже Максим Краснов куда-то отправился на квадроцикле, в это время к нему подъехал автомобиль. Люди из машины начали избивать Краснова, и он потерял сознание. Позже в больнице ему наложили 10 швов. Краснов опознал в нападавших людей Сухача.
В 2015 году Сухач за серию убийств в 90-е годы был приговорен к 22 годам колонии. Джигит был объявлен в федеральный розыск. Его поймали в Чехии в 2016 году и экстрадировали в Россию. В 2020 году его приговорили к 12 годам.