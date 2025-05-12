Прокуратура обжаловала УДО для бывшего вице-мэр Екатеринбурга Виктора Контеева

23 апреля 2010 года в Большом Седельниково братья Красновы справляли поминки по случаю годовщины смерти отца. Позже Максим Краснов куда-то отправился на квадроцикле, в это время к нему подъехал автомобиль. Люди из машины начали избивать Краснова, и он потерял сознание. Позже в больнице ему наложили 10 швов. Краснов опознал в нападавших людей Сухача.