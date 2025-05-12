Новые двигатели и тормоза: 3 самарских вагона метро привели в порядок

Их обновили специалисты петербургского АО «Октябрьский электровагоноремонтный завод». Подробностями поделились представители горадминистрации.
В порядок привели три вагона метро. В них установили новые тяговые двигатели и тележки, настроили тормоза, системы видеонаблюдения, автоматического пожаротушения, вентиляции и освещения, связи пассажиров с водителем, защиты.
Всего потратили 221 млн рублей.
«Сейчас 15 вагонов метро требуют капремонта, это 30% от всего парка. Он позволяет продлить срок эксплуатации подвижного состава конца 1980-х годов на 12 лет», — объяснил глава городского дептранса Владимир Чичев.
В мэрии уточнили: сейчас обновленные единицы транспорта проходят приемку в Кировском электродепо. Далее организуют обкатку с коллегами из местного метрополитена и петербургского завода.
«До полного укомплектования состава вагоны будут находиться в резерве», — резюмировали представители горадминистрации.
Ранее писали, что в Самаре контракты на строительство станции метро «Театральная» хотят исполнить до 2027 года.
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