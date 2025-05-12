Когда белорусов ждут 4 дня выходных? Узнали, сколько осталось до мини-отпуска

Так, 3 июля, то есть День Независимости, выпал в этом году на четверг. Учитывая это обстоятельство, Совет министров перенёс рабочий день на субботу, 12 июля. Благодаря этому белорусы будут отдыхать с четверга по воскресенье, с 3 по 6 июля.