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Когда белорусов ждут 4 дня выходных? Узнали, сколько осталось до мини-отпуска

Ещё в ноябре 2024 года правительство Беларуси утвердило график переноса рабочих дней в 2025-ом.

Учитывая, что длинные майские выходные уже позади, предлагаем посмотреть, как долго придётся ждать следующих. Спойлер: очередной четырёхдневный уикенд ждёт нас уже в июле.

Так, 3 июля, то есть День Независимости, выпал в этом году на четверг. Учитывая это обстоятельство, Совет министров перенёс рабочий день на субботу, 12 июля. Благодаря этому белорусы будут отдыхать с четверга по воскресенье, с 3 по 6 июля.

А вот потом своеобразный мини-отпуск будет аж в декабре. Зимой предрождественская неделя станет немного длиннее, т.к. отдыхать будем с 25 по 28 декабря.