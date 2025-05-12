Когда белорусов ждут 4 дня выходных? Узнали, сколько осталось до мини-отпуска

Учитывая, что длинные майские выходные уже позади, предлагаем посмотреть, как долго придётся ждать следующих. Спойлер: очередной четырёхдневный уикенд ждёт нас уже в июле.
Так, 3 июля, то есть День Независимости, выпал в этом году на четверг. Учитывая это обстоятельство, Совет министров перенёс рабочий день на субботу, 12 июля. Благодаря этому белорусы будут отдыхать с четверга по воскресенье, с 3 по 6 июля.
А вот потом своеобразный мини-отпуск будет аж в декабре. Зимой предрождественская неделя станет немного длиннее, т.к. отдыхать будем с 25 по 28 декабря.