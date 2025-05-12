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В Омске ограничат движение трамваев из-за ремонта путей

Речь идет о маршрутах № 1, 4, 7.

Департамент транспорта Омска сообщил в понедельник, 12 мая 2025 года, что продолжается капитальный ремонт трамвайных путей в Амурском поселке.

«Трамваи в направлении поселка Амурский будут следовать по укороченным маршрутам. Движение рельсового транспорта будет ограничено вследствие проведения капитального ремонта трамвайного пути по улице Челюскинцев на участке от улицы 5-я Северная до улицы 8-я Восточная», — рассказали в департаменте.

График сокращения маршрутов трамваев выглядит так:

  • с 20:30 часов 12 мая до 5:30 часов 13 мая
  • с 20:30 часов 14мая до 5:30 часов 15 мая
  • с 20:30 часов 16 мая до 5:30 часов 17 мая

Как заявляется, трамваи поедут по маршрутам № 1, 4, 7 в направлении Амурского поселка в указанный период до остановки «Улица 11-я Ремесленная».