В Омске ограничат движение трамваев из-за ремонта путей

«Трамваи в направлении поселка Амурский будут следовать по укороченным маршрутам. Движение рельсового транспорта будет ограничено вследствие проведения капитального ремонта трамвайного пути по улице Челюскинцев на участке от улицы 5-я Северная до улицы 8-я Восточная», — рассказали в департаменте.