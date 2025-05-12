Дягилевский фестиваль приглашает в лабораторию вокала

С 14 по 20 июня в рамках Дягилевского фестиваля в Перми будет работать лаборатория вокала. Претендовать на участие в образовательной программе могут студенты-вокалисты и выпускники профильных вузов не моложе 18 лет и не ранее 2019 года выпуска.