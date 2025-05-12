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Дягилевский фестиваль приглашает в лабораторию вокала

С 14 по 20 июня в рамках Дягилевского фестиваля в Перми будет работать лаборатория вокала.

С 14 по 20 июня в рамках Дягилевского фестиваля в Перми будет работать лаборатория вокала. Претендовать на участие в образовательной программе могут студенты-вокалисты и выпускники профильных вузов не моложе 18 лет и не ранее 2019 года выпуска.

Заявки от потенциальных участников принимаются до 20 мая, список счастливчиков будет известен 25 мая. С ними будут работать художественный руководитель фестиваля Теодор Курентзис, оперная певица Наталья Загоринская, актриса театра ATTIS София Хилл и другие профессионалы. Иногородним участникам оргкомитет фестиваля готов обеспечить проживание.