Дягилевский фестиваль приглашает в лабораторию вокала

С 14 по 20 июня в рамках Дягилевского фестиваля в Перми будет работать лаборатория вокала. Претендовать на участие в образовательной программе могут студенты-вокалисты и выпускники профильных вузов не моложе 18 лет и не ранее 2019 года выпуска.
Заявки от потенциальных участников принимаются до 20 мая, список счастливчиков будет известен 25 мая. С ними будут работать художественный руководитель фестиваля Теодор Курентзис, оперная певица Наталья Загоринская, актриса театра ATTIS София Хилл и другие профессионалы. Иногородним участникам оргкомитет фестиваля готов обеспечить проживание.