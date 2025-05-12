«Не приходится рассчитывать на тепло и в ближайшее время». Белгидромет сказал про холод и сильные дожди в Беларуси

В среду, 14 мая, ночью осадков не прогнозируются. Вместе с тем в утренние и дневные часы на большей части территории пройдут кратковременные дожди, а в отдельных районах по западной части ожидаются сильные дожди, грозы. Днем в момент гроз синоптики прогнозируют ветер порывами 15−20 метров в секунду. В ночное время температура воздуха окажется от +1 до +6 градусов. На почве местами ожидаются заморозки от 0 до −2 градусов. Днем воздух прогреется от 11 до 18 градусов.