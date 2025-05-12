Глава минсельхоза Якутии извинился перед ветеранами за суповой набор к 9 Мая

В Якутии ветеран тыла Таисия Хромова в подарок к 9 Мая получила от местного министерства сельского хозяйства суповой набор из куриных костей с почти истекшим сроком годности, а также творожок с ряженкой. Внуки пенсионерки обратились к члену «Общероссийского народного фронта» Антону Жондорову, который рассказал о произошедшем в соцсетях. В министерстве уже извинились за инцидент и пообещали поздравить ветеранов повторно. Как еще поздравляли ветеранов — в материале «Газеты.Ru».