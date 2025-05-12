Почти 800 детей в Башкирии стали жертвами укусов клещей

С наступлением мая тысячи жителей Башкирии стали жертвами укусов клещей. В первую декаду в больницу после присасывания членистоногих обратились 2356 человек. Среди обратившихся за помощью 792 ребенка, что составляет около 34% от общего числа пострадавших, сообщает Роспотребнадзор РБ.
По словам специалистов, сезон активности кровососущих паразитов начинается при прогреве почвы до 5−7 градусов тепла. Наибольшее количество укусов традиционно регистрируется в ясные весенние дни мая и июня, повторный всплеск активности наблюдается в конце лета — начале осени. На территории Башкирии наибольшую эпидемиологическую опасность представляют клещевой энцефалит и болезнь Лайма.
Ранее в администрации Уфы перечислили основные симптомы клещевого энцефалита. Как сообщили в пресс-службе, заболевание начинается с резкого повышения температуры до 38−39 градусов, сопровождающегося ознобом, интенсивной головной болью и общей слабостью. Характерными признаками являются также мышечные боли, тошнота и гиперемия кожных покровов лица. На 3−5 сутки возможно развитие неврологической симптоматики, включающей двигательные нарушения, судорожный синдром и признаки поражения центральной нервной системы.
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