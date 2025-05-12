Проезд по М-4 в Ростовской области осложнится из-за выгрузки бетонных блоков

Сложности с проездом сохранятся на участках трассы М-4 Дон в Ростовской области с 12 мая по 10 июня 2025 года. Об этом предупреждают в Госавтоинспекции.
Как уточнили в ведомстве, дорога будет частично перекрыта во время разгрузки бетонных блоков, необходимых при проведении дорожных работ. Блоки должны доставить на отрезки пути с 1023 по 1018 км (на север в правой полосе) и с 942 по 940 км.
Всех автолюбителей просят быть предельно внимательными. Нужно соблюдать временные ограничения и учитывать дорожную ситуацию.
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