Проезд по М-4 в Ростовской области осложнится из-за выгрузки бетонных блоков

Как уточнили в ведомстве, дорога будет частично перекрыта во время разгрузки бетонных блоков, необходимых при проведении дорожных работ. Блоки должны доставить на отрезки пути с 1023 по 1018 км (на север в правой полосе) и с 942 по 940 км.