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Как отдохнут казахстанцы в июне 2025 года

В июне 2025 года у казахстанцев будет дополнительный выходной день по случаю Курбан Айта — одного из важнейших религиозных праздников в мусульманском мире, передает агентство Kazinform.

Источник: Kazinform

Согласно календарю праздничных и выходных дней, в этом году первый день Курбан Айта выпадает на пятницу, 6 июня. Таким образом, для работающих по пятидневной рабочей неделе предусмотрены три дня отдыха подряд — 6, 7 и 8 июня (пятница, суббота и воскресенье).

Курбан Айт — один из самых значимых мусульманских праздников. В переводе с арабского название праздника означает «Праздник жертвоприношения». Мусульмане приносят в этот день в жертву одно из животных: овцу, корову, барана или верблюда.

В мае казахстанцы отметили три праздника:

1 Мая — День единства народа Казахстана,

7 Мая — День защитника Отечества и 9 Мая — День Победы.