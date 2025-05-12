Как отдохнут казахстанцы в июне 2025 года

Согласно календарю праздничных и выходных дней, в этом году первый день Курбан Айта выпадает на пятницу, 6 июня. Таким образом, для работающих по пятидневной рабочей неделе предусмотрены три дня отдыха подряд — 6, 7 и 8 июня (пятница, суббота и воскресенье).