Когда в Севастополе подготовят к сезону пляжи

Полная готовность пляжей в Крыму должна быть обеспечена к 1 июня, информировали ранее в минкурортов республики. В этом сезоне на полуострове планируется открытие больше 330 пляжей. Самое большое их количество сосредоточено в Евпатории — 74, Ялте — 72, Алуште — 63 и Феодосии — 42.