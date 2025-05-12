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Когда в Севастополе подготовят к сезону пляжи

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая — РИА Новости Крым. Работы по благоустройству пляжей в Севастополе планируется завершить к концу мая, сообщает в пресс-служба правительства города.

Источник: РИА "Новости"

«Сейчас порядка 90% операторов пляжей заключили необходимые договоры и выполняют мероприятия, необходимые для получения деклараций ГИМС МЧС», — цитирует пресс-служба замначальника управления благоустройства департамента городского хозяйства Артура Умарова.

В частности, на пляже «Нахимовец» уже обследовали дно, сдали в Роспотребнадзор анализы воды и песка, сформировали штат спасателей, подали документы в инспекцию по маломерным судам, чтобы получить необходимые разрешения для работы летом.

«Благоустроить городские пляжи планируется к концу мая», — уточнили в пресс-службе.

Полная готовность пляжей в Крыму должна быть обеспечена к 1 июня, информировали ранее в минкурортов республики. В этом сезоне на полуострове планируется открытие больше 330 пляжей. Самое большое их количество сосредоточено в Евпатории — 74, Ялте — 72, Алуште — 63 и Феодосии — 42.