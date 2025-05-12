Под Дятлово женщина устроила пожар на балконе, обжигая нитки на полотенце

Пострадавшая рассказала, что находилась на балконе и обжигала нитки на полотенце. В какой-то момент полотенце загорелось, а уже от него вспыхнуло имущество, находящееся на балконе. Женщина смогла сама потушить возгорание, вызывать МЧС она не стала.