Под Дятлово женщина устроила пожар на балконе, обжигая нитки на полотенце. Подробности обнародовали в пресс-службе Гродненского областного управления МЧС.
В сообщении говорится, что 11 мая, в воскресенье, около 09.59 дежурный врач Дятловской районной больницы сообщил в МЧС, что в упреждение здравоохранения обратился 55-летняя женщина с термическими ожогами.
Пострадавшая рассказала, что находилась на балконе и обжигала нитки на полотенце. В какой-то момент полотенце загорелось, а уже от него вспыхнуло имущество, находящееся на балконе. Женщина смогла сама потушить возгорание, вызывать МЧС она не стала.
В пресс-службе отметили, что при самостоятельном тушении женщина получила ожоги и обратилась за помощью к врачам. Сообщается, что пострадавшей госпитализация не потребовалась и после оказания помощи врачи отпустили женщину домой.
Ранее под Мозырем уснувший рыбак утонул в авто, съехавшем в реку, а его друг спасся.
Тем временем ГАИ задержала нетрезвого школьника-мотоциклиста, уходившего от погони в Заславле.
Кстати, Белгидромет сказал про холод и сильные дожди в Беларуси: «Не приходится рассчитывать на тепло и в ближайшее время».