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Под Дятлово женщина устроила пожар на балконе, обжигая нитки на полотенце

В Дятловском районе женщина обжигала нитки на полотенце и устроила пожар на балконе.

Источник: Комсомольская правда

Под Дятлово женщина устроила пожар на балконе, обжигая нитки на полотенце. Подробности обнародовали в пресс-службе Гродненского областного управления МЧС.

В сообщении говорится, что 11 мая, в воскресенье, около 09.59 дежурный врач Дятловской районной больницы сообщил в МЧС, что в упреждение здравоохранения обратился 55-летняя женщина с термическими ожогами.

Пострадавшая рассказала, что находилась на балконе и обжигала нитки на полотенце. В какой-то момент полотенце загорелось, а уже от него вспыхнуло имущество, находящееся на балконе. Женщина смогла сама потушить возгорание, вызывать МЧС она не стала.

В пресс-службе отметили, что при самостоятельном тушении женщина получила ожоги и обратилась за помощью к врачам. Сообщается, что пострадавшей госпитализация не потребовалась и после оказания помощи врачи отпустили женщину домой.

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