Омский НПЗ помогает школьникам осваивать анимацию: открыта современная мультстудия

В Омске при поддержке Омского нефтеперерабатывающего завода начала работу обновленная мультстудия в школе детского творческого развития «Табия». Оборудование для студии, включая профессиональные осветительные приборы, было приобретено в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть».
В новой мультстудии организованы мастер-классы для детей от 6 до 12 лет, на которых юные омичи учатся создавать анимационные ролики. Молодые мультипликаторы лепят героев из пластилина и снимают их покадрово, осваивая современные программы для монтажа видео. Лучшие работы будут представлены на городском фестивале детской анимации «Улыбка».
«Благодаря поддержке Омского НПЗ мы смогли оборудовать класс для творчества на высоком уровне. Это не только разнообразит досуг детей, но и откроет новые перспективы для развития юных талантов. Возможно, кто-то из наших учеников выберет профессию мультипликатора», — отметила директор бюджетного учреждения «Дом кино» Татьяна Карпинина.
Новый познавательный кружок поможет детям развить новые способности и проявить себя творчески, развить художественные навыки, фантазию.
«Мы стремимся создать оптимальные условия для развития интеллектуального и творческого потенциала подрастающего поколения. Программа “Родные города” предоставляет молодым омичам больше возможностей для самореализации в родном городе», — отметил генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.
Программа «Родные города» реализуется «Газпром нефтью» с целью повышения качества жизни в регионах присутствия компании и охватывает различные направления развития: культурное, спортивное, образовательное и экологическое. Программа действует в нескольких регионах России, включая Ямало-Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ — Югру и другие области.