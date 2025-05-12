Омский НПЗ помогает школьникам осваивать анимацию: открыта современная мультстудия

В новой мультстудии организованы мастер-классы для детей от 6 до 12 лет, на которых юные омичи учатся создавать анимационные ролики. Молодые мультипликаторы лепят героев из пластилина и снимают их покадрово, осваивая современные программы для монтажа видео. Лучшие работы будут представлены на городском фестивале детской анимации «Улыбка».