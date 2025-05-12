Самолет из Петербурга в Москву задержали почти на шесть часов из-за поломки

По словам пассажиров, после известий о поломке их отвезли обратно в терминал, где они прождали около двух часов. Затем их вернули на борт воздушного судна, однако капитан сообщил, что неисправность еще актуальна. В итоге Sukhoi Superjet 100 вылетел из Пулково только в 12:54, он должен приземлиться во Внуково в 14:25.