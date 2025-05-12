В Пермском крае первым завершил отопительный сезон Краснокамский округ

В летний период на территории Краснокамска проверят 146,5 км теплосетей, проведут ремонт на Закамской ТЭЦ-5 и в девяти ЦТП, заменят один участок теплосетей на современные трубы. В поселке Майский пройдет межсезонное обслуживание оборудования на двух блочно-модульных котельных, а также проверка 22,5 км теплосетей.