В Пермском крае первым завершил отопительный сезон Краснокамский округ

В Краснокамском муниципальном округе с 12 мая завершили отопительный сезон 2024−2025 годов. Постановление о завершении подачи отопления утвердила местная администрация.
Энергетики приступили к переводу в летний режим работы теплоисточник Закамской ТЭЦ-5, блочно-модульные котельные и центральные тепловые пункты. После этого компания «Т Плюс» приступит к плановым гидравлическим испытаниям тепловых сетей.
Проверка коммуникаций на плотность и прочность проводится ежегодно для своевременного выявления и устранения дефектов. Графики выполнения работ заранее согласовали и направили в администрацию округа, УК и ТСЖ. Подготовку жилых домов к зиме контролируют специалисты Пермского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс».
В летний период на территории Краснокамска проверят 146,5 км теплосетей, проведут ремонт на Закамской ТЭЦ-5 и в девяти ЦТП, заменят один участок теплосетей на современные трубы. В поселке Майский пройдет межсезонное обслуживание оборудования на двух блочно-модульных котельных, а также проверка 22,5 км теплосетей.
В Краснокамском округе тепло от компании «Т Плюс» получают: окружной центр — 73 детсада, школы, больницы и поликлиники, пять вузов, колледжей и лицеев, три дома культуры, 363 многоквартирных дома; поселок Майский — 10 социальных объектов и 34 многоквартирных дома.