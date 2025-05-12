В Нижнекамске объявили даты последнего звонка и выпускного вечера

Об этом сообщила заместитель начальника управления образования Айзиряк Рамазанова на деловом понедельнике.
Учебный год завершают 3,2 тысячи девятиклассников — треть из них планирует остаться в школе. Экзамены стартуют 21 мая, последний пройдет 16 июня. С прошлого года школьники могут пересдать один предмет, если результат оказался неудовлетворительным.
По словам Айзиряк Рамазановой, в прошлом году 34 человека воспользовались этой возможностью: один из них набрал 100 баллов, а другой оказался на грани лишения аттестата.
Старшеклассники чаще выбирают для ЕГЭ профильную математику, обществознание, информатику. Возрастает интерес к естественно-научным дисциплинам. В этом году трое выпускников выбрали татарский язык — в прошлом такой предмет сдавал один школьник. Среди девятиклассников популярны география, информатика и обществознание.
Все учащиеся успешно справились с итоговым сочинением. 183 человека претендуют на медаль.
«ЕГЭ — серьезное и психологически непростое испытание. У наших детей еще есть время подготовиться, а наша задача — организовать все на высоком уровне», — отметил и.о. руководителя исполкома Радмир Беляев.