В 2025 году в Прикамье 296 тысяч детей смогут отдохнуть в летних лагерях

Летняя оздоровительная кампания начнётся уже 22 мая. Планируется, что различными видами оздоровления удастся охватить 296 тысяч детей. Для справки: это 78% от всех школьников в регионе. Новый тренд — востребованность профильных лагерей. Сейчас в Пермском крае 21 такое учреждение для детей, где за одну смену могут отдохнуть и набраться опыта около 4000 детей.