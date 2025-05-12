В 2025 году в Прикамье 296 тысяч детей смогут отдохнуть в летних лагерях

296 тысяч детей смогут отдохнуть и оздоровиться в летних лагерях в Прикамье в 2025 году, сообщает пресс-служба краевого правительства.
Тему подготовки к летней оздоровительном кампании в регионе обсудили 12 мая во время заседания правительства. Губернатор Дмитрий Махонин обратил внимание на то, что власти ежегодно увеличивают финансирование на организацию оздоровительных летних программ для детей. Отдельное внимание — ребятам семей участников боевых действий в зоне проведения спецоперации.
«В этом году расходы на эти цели составили более 1 млрд рублей. Оказываем помощь как муниципальным лагерям, так и поддерживаем частный бизнес. Отдельное внимание уделяем поддержке детей из семей участников СВО», — заявил губернатор.
Как пояснил министр труда и социального развития региона Павел Фокин, в 2015 году в Прикамье должны открыть свои двери для юных отдыхающих более 1000 лагерей. Среди них 49 санаторных и загородных, па также 6 палаточных.
Летняя оздоровительная кампания начнётся уже 22 мая. Планируется, что различными видами оздоровления удастся охватить 296 тысяч детей. Для справки: это 78% от всех школьников в регионе. Новый тренд — востребованность профильных лагерей. Сейчас в Пермском крае 21 такое учреждение для детей, где за одну смену могут отдохнуть и набраться опыта около 4000 детей.
«Для поддержки талантливых и активных детей и подростков Министерством образования и науки края ежегодно проводятся краевые профильные смены. Пять таких смен Движения Первых будут реализованы на базе краевого лагеря “Кама”. В них примут участие школьники в возрасте от 12 до 17 лет, являющиеся представителями Движения Первых и ставшие победителями региональных, межрегиональных и всероссийских конкурсов. Впервые будет организована профильная смена для студентов», — пояснил Павел Фокин.
Вновь будет работать профильная смена губернаторского лагеря на базе «Нового поколения» — она пройдёт с 1 по 14 июня. Отдохнуть там смогут более 200 самых активных школьников Пермского края.
Напомним, узнать полную информацию об организации детского отдыха в Прикамье можно на портале «Пермские каникулы» или по телефону горячей линии 8−902−472−22−14.