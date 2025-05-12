Эксперт спрогнозировал кризис на рынке труда в Молдавии

Он отметил, что страна сталкивается с беспрецедентным дефицитом рабочей силы. Из оставшихся в стране лишь 854 тысячи человек официально трудоустроены, причем только 470 тысяч заняты в реальном секторе экономики, что означает, что на каждого работающего в реальном секторе приходится почти два трудящихся за границей.