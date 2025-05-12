Эксперт спрогнозировал кризис на рынке труда в Молдавии

КИШИНЕВ, 12 мая — РИА Новости. Молдавия в ближайшие годы столкнется с серьезным кризисом на рынке труда, поскольку почти 40% трудоспособного населения уже работает за границей, заявил эксперт по экономической политике Института развития и социальных инициатив (IDIS) «Viitorul» Вячеслав Ионицэ.
В ближайшие десять лет Молдавия столкнется с серьезным кризисом на рынке труда. Из 2,46 миллиона трудоспособных граждан только 1,53 миллиона находятся в стране, а около 930 тысяч — почти 40% — работают за границей. Мы находимся в демографической яме и движемся к экономической черной дыре.
Он отметил, что страна сталкивается с беспрецедентным дефицитом рабочей силы. Из оставшихся в стране лишь 854 тысячи человек официально трудоустроены, причем только 470 тысяч заняты в реальном секторе экономики, что означает, что на каждого работающего в реальном секторе приходится почти два трудящихся за границей.
«Особую тревогу вызывает сокращение молодежи: через 20 лет число молодых людей в возрасте 15−24 лет может сократиться вдвое. Средний возраст работников продолжает расти, достигнув 43,5 лет в 2024 году», — отметил эксперт.
Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. Однако в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации.