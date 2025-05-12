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В омский «Авангард» может перейти форвард Василий Пономарев

На данный момент он играет в хоккейном клубе «Питтсбург Пингвинз».

Источник: Комсомольская правда

В новом игровом сезоне состав игроков «Авангарда» может пополнить 23-летний нападающий клуба «Питтсбург Пингвинз» Василий Пономарев. Об этом в своем телеграм-канале сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

По данным источника, на нападающего также претендуют СКА и «Локомотив». До июня 2025 года права на игрока принадлежат «Спартаку». В нынешнем сезоне Василий Пономарев сыграл за «Питтсбург Пингвинз» семь матчей. Однако очки на счету форварда есть только в игре за фарм-клуб «Питтсбурга» — 41 очко за 57 матчей.