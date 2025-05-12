В омский «Авангард» может перейти форвард Василий Пономарев

По данным источника, на нападающего также претендуют СКА и «Локомотив». До июня 2025 года права на игрока принадлежат «Спартаку». В нынешнем сезоне Василий Пономарев сыграл за «Питтсбург Пингвинз» семь матчей. Однако очки на счету форварда есть только в игре за фарм-клуб «Питтсбурга» — 41 очко за 57 матчей.