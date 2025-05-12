Как, когда и для чего будут перекрывать Любинский проспект в Омске

Планируется, что в таком формате перекрытие будет работать все лето. Улица полностью станет пешеходной. В последнее время омская молодежь облюбовала участок улицы Ленина для проведения вечеринок и прочих активностей. Теперь для этого будет больше возможностей и доступного места. Власти приняли это во внимание и готовят культурные мероприятия на время перекрытий.