Как, когда и для чего будут перекрывать Любинский проспект в Омске

Официально стало известно, что Любинский проспект закроют для движения транспорта на выходные. Опробовать новую схем движения и привыкнуть к изменениям можно будет уже в конце этой недели. Перекрытие будет длиться с 20:00 пятницы до 20:00 воскресенья. Недоступен для проезда будет участок от площади Победы до Партизанской.
Планируется, что в таком формате перекрытие будет работать все лето. Улица полностью станет пешеходной. В последнее время омская молодежь облюбовала участок улицы Ленина для проведения вечеринок и прочих активностей. Теперь для этого будет больше возможностей и доступного места. Власти приняли это во внимание и готовят культурные мероприятия на время перекрытий.
На недавней пресс-конференции глава департамента транспорта мэрии Вадим Кормилец ответил на вопрос о том, как будет организован проезд по Любинскому проспекту после начала капитального ремонта Комсомольского моста.
Ранее власти сообщали о планах начать работы на мосту ближайшей осенью, однако сейчас стало известно, что капремонт в текущем году не запланирован. Тем не менее, вопрос организации движения остаётся актуальным.
По словам Вадима Кормильца, если Комсомольский мост будет закрыт на ремонт, то улица Ленина, скорее всего, не будет перекрываться для движения транспорта по выходным. Это связано с тем, что улица Ленина является ближайшей альтернативной дорогой для проезда.
Изначально планировалось, что Комсомольский мост закроют на капремонт в октябре 2025 года, но сроки сдвинулись на 2026 год. Ремонтные работы займут около года. В ходе капремонта на мосту заменят железобетонные балки пролётного строения, плиту проезжей части, мостовое полотно и крайние металлические балки. Также планируется расширение тротуаров, установка архитектурной подсветки, сохранение и реставрация фонарей и рельефов.