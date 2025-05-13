Кроссворд на 13 мая 2025

13 мая отмечает день рождения один из величайших музыкантов XX века — Стиви Уандер. Он является иконой соула, борцом за права человека и настоящим новатором звука. Предлагаем разгадать наш кроссворд и проверить, насколько хорошо вы знаете творчество и биографию этого талантливого исполнителя.