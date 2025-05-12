Президент РФ Владимир Путин поздравил Новосибирский театр с юбилеем

Возведение здания Новосибирского театра оперы и балета началось в 1931 году. Авангардный архитектурный проект объекта значительно опережал свое время. Открытие театра было запланировано на конец лета 1941-го, однако планы разрушила война. Грандиозная стройка была приостановлена на год, однако уже в следующем году правительство распорядилось продолжить работы.