Президент РФ Владимир Путин поздравил Новосибирский театр с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил коллектив Новосибирского театра оперы и балета с 80-летним юбилеем.
Глава страны отметил, что открытие театра произошло в год Победы в ВОВ и заявил, что сегодня культурное учреждение «по праву славится своим коллективом, яркими премьерами, интересными постановками».
Возведение здания Новосибирского театра оперы и балета началось в 1931 году. Авангардный архитектурный проект объекта значительно опережал свое время. Открытие театра было запланировано на конец лета 1941-го, однако планы разрушила война. Грандиозная стройка была приостановлена на год, однако уже в следующем году правительство распорядилось продолжить работы.
Свои двери театр распахнул в 1945 году. Первые театральные афиши выглядели так: «12, 13 мая 1945 года — Открытие театра. Глинка. Иван Сусанин. Опера в 4-х действиях. Начало в 8 час. вечера».
Подробный материал АиФ-Новосибирск: «Ровесник Победы. Как в Новосибирске строили крупнейший театр в стране» можно прочитать здесь.