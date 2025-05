Ответы на кроссворд от 13 мая 2025: интересные факты про Стиви Уандера

1. Плач

В знаменитой песне Стиви Уандера «Isn’t She Lovely» из альбома «Songs in the Key of Life» можно услышать плач его дочери, Аиши Моррис. Текст последнего куплета подтверждает, что песня посвящена именно ей. Сейчас Аиша Моррис — успешная певица, которая выступает вместе со своим отцом в качестве сольной и бэк-вокалистки.