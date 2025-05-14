Ответы на кроссворд от 13 мая 2025: интересные факты про Стиви Уандера

4. Зрение

В интернете есть видео, где Стиви Уандер поймал падающий микрофон на сцене, оно породило теории о том, что у него не полностью отсутствует зрение. Сама ситуация произошла в 2010 году на концерте в честь Пола Маккартни, и Уандер действительно поддержал стойку с микрофоном, когда та упала рядом. Скептики начали строить догадки, но сам Стиви и его близкие неоднократно подтверждали его полную слепоту с младенчества. Он с юмором относится к подобным слухам и даже несколько раз шутил на эту тему в интервью.