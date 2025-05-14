Ответы на кроссворд от 13 мая 2025: интересные факты про Стиви Уандера

По горизонтали:
1. Плач
В знаменитой песне Стиви Уандера «Isn’t She Lovely» из альбома «Songs in the Key of Life» можно услышать плач его дочери, Аиши Моррис. Текст последнего куплета подтверждает, что песня посвящена именно ей. Сейчас Аиша Моррис — успешная певица, которая выступает вместе со своим отцом в качестве сольной и бэк-вокалистки.
2. Смит
Стиви Уандер и Уилл Смит несколько раз сотрудничали в рамках шоу и мероприятий. Уандер появился в эпизоде сериала «Принц из Беверли-Хиллз», где исполнил песню «Isn’t She Lovely» вместе с актерами. Также они вместе выступали на благотворительных мероприятиях и церемониях, включая награждение BET и NAACP. Уилл Смит не раз говорил, что Уандер оказал огромное влияние на его музыкальный и артистический стиль.
3. Чарльз
Стиви Уандер с юных лет восхищался Рэем Чарльзом, которого считал одним из своих главных музыкальных кумиров. Оба были слепыми музыкантами, обладавшими уникальным голосом и игравшими на клавишных, и каждый в своем поколении изменил звучание американской популярной музыки. Их дружба продлилась десятилетия, и они не раз выступали вместе на концертах и телевизионных шоу. Когда Рэй Чарльз умер в 2004 году, Уандер выступил с эмоциональной речью и посвятил ему концерт в рамках BET Awards. Он назвал Чарльза «музыкальным архитектором» и «наставником, который вдохновил его на поиск звука и смысла в музыке».
4. Сезам
Стиви Уандер был гостем популярного детского шоу «Улица Сезам» в 1973 году. Он исполнил песню «Superstition» в живом выступлении прямо на улице с актерами шоу и детьми, что стало одной из самых культовых музыкальных сцен за всю историю передачи. Также он исполнил песню «123 Sesame Street», написанную специально для шоу. Его участие помогло продвигать идеи равенства, музыкального образования и самовыражения среди юных зрителей.
5. Прозвище
Когда Стиви подписал контракт с Motown в 1961 году, ему было всего 11 лет, и он выступал под именем Little Stevie Wonder. Это прозвище придумал Berry Gordy, глава Motown, чтобы подчеркнуть юный возраст и музыкальный талант мальчика. Под этим именем он выпустил свой первый хитовый альбом «The Jazz Soul of Little Stevie», а в 1963 году стал самым молодым артистом, возглавившим Billboard Hot 100 с песней «Fingertips (Part 2)». Позже он отбросил «Little», но имя «Wonder» осталось с ним навсегда.
По вертикали:
1. Посол
Стиви Уандер, который в 2009 году был назначен Послом мира ООН, активно работает в интересах людей с ограниченными возможностями. Он выступает на форумах ООН, призывая к созданию инклюзивного общества и равных возможностей. Уандер также поддерживает инициативы по повышению осведомленности о правах инвалидов и демонстрирует технологии, улучшающие их жизнь, например, определители цвета для незрячих людей, которые помогут им ориентироваться в окружающем мире.
2. Оскар
Стиви Уандер также писал музыку для кино. Один из его самых известных саундтреков — песня «I Just Called to Say I Love You» для фильма «Женщина в красном», за которую он получил премию «Оскар» в номинации «лучшая оригинальная песня». Эта композиция стала международным хитом и до сих пор остается одной из самых узнаваемых его работ.
3. Шоу
В 2015 году Стиви Уандер был героем выпуска «Carpool Karaoke» с Джеймсом Корденом, что сделало его одним из самых популярных эпизодов шоу. В машине он исполнил свои хиты, включая «Superstition» и «Isn’t She Lovely», а также трогательно спел «I Just Called to Say I Love You» по телефону жене Кордена.
4. Зрение
В интернете есть видео, где Стиви Уандер поймал падающий микрофон на сцене, оно породило теории о том, что у него не полностью отсутствует зрение. Сама ситуация произошла в 2010 году на концерте в честь Пола Маккартни, и Уандер действительно поддержал стойку с микрофоном, когда та упала рядом. Скептики начали строить догадки, но сам Стиви и его близкие неоднократно подтверждали его полную слепоту с младенчества. Он с юмором относится к подобным слухам и даже несколько раз шутил на эту тему в интервью.
5. Реклама
Стиви Уандер активно участвовал в социальной рекламе, направленной против вождения в нетрезвом виде. Его изображение использовалось на плакатах с призывом: «Лучше я поведу сам, чем поеду с пьяным водителем!». В альбоме «The Woman in Red» Уандер представил песню «Don't Drive Drunk» («Не пей за рулем»), подчеркивая важность ответственного поведения на дороге.
Интересные факты о Стиве Уандере:
- Стиви Уандер был одним из первых артистов, кто активно использовал синтезаторы в популярной музыке. В 1970-х он работал с инженерами из TONTO (The Original New Timbral Orchestra) — крупнейшего в мире аналогового синтезатора. Благодаря этому он создал уникальное звучание в альбомах «Innervisions», «Fulfillingness' First Finale» и «Songs in the Key of Life». Его эксперименты заложили основу для звучания фанк, соул и ритм-энд-блюз музыки последующих десятилетий.
- Стиви Уандер и Майкл Джексон дружили и неоднократно работали вместе. Одним из самых известных их совместных проектов стала песня «Just Good Friends» из альбома «Bad», где они исполнили душевный дуэт. Кроме того, оба музыканта участвовали в записи благотворительного гимна «We Are the World» в 1985 году. Стиви Уандер отзывался о Джексоне, как о «музыкальном чуде и свете поколения».
- Стиви Уандер был публичным сторонником борьбы против апартеида в Южной Африке и лично дружил с Нельсоном Манделой. В 1990 году, вскоре после освобождения Манделы из тюрьмы, Стиви посвятил ему выступление и встречался с ним на нескольких международных форумах. В 1995 году Мандела вручил Уандеру Орден друзей Южной Африки за его поддержку свободы и справедливости. Уандер называл Манделу «воплощением мужества и достоинства».
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