Умерла Алла Осипенко, легендарная балерина из Петербурга

Напомним, Осипенко родилась 16 июня 1932 года в Ленинграде. После окончания Ленинградского хореографического училища ее сразу приняли в балетную труппу Ленинградского театра оперы и балета имени Кирова, где в период с 1954 год по 1971 год она была примой. Параллельно с этим Осипова преподавала классический танец в ЛХУ имени Вагановой. В 1971 году она стала солисткой «Хореографических Миниатюр» под руководством Якобсона, позже — солисткой Ленинградского ансамбля балета под управлением Эйфмана. На протяжении своей профессиональной карьеры Осипенко танцевала ведущие партии классического и современного репертуара, а также выступала в балетных труппах в США, Италии, Франции и Канаде.