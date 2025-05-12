Умерла Алла Осипенко, легендарная балерина из Петербурга

Сегодня, 12 мая, стало известно о кончине легендарной балерины из Петербурга Аллы Осипенко. Народная артистка РСФСР ушла из жизни на 93-м году. Печальную новость в своем Telegram-канале «Дьявол на пуантах» сообщила бывшая балерина Ирина Бартновская.
— Покойтесь с миром Алла Евгеньевна! Соболезнование близким и семье, — говорится в сообщении.
Напомним, Осипенко родилась 16 июня 1932 года в Ленинграде. После окончания Ленинградского хореографического училища ее сразу приняли в балетную труппу Ленинградского театра оперы и балета имени Кирова, где в период с 1954 год по 1971 год она была примой. Параллельно с этим Осипова преподавала классический танец в ЛХУ имени Вагановой. В 1971 году она стала солисткой «Хореографических Миниатюр» под руководством Якобсона, позже — солисткой Ленинградского ансамбля балета под управлением Эйфмана. На протяжении своей профессиональной карьеры Осипенко танцевала ведущие партии классического и современного репертуара, а также выступала в балетных труппах в США, Италии, Франции и Канаде.