В Ростовской области изменилась стоимость картофеля, самый дорогой — 106 рублей

В Ростовской области в очередной раз изменилась стоимость картофеля. Цены можно сравнить на портале Ростовстата.
Средняя стоимость 1 кг клубней в мае 2025 года составляла 96,14 рубля, это оказалось ниже, чем в месяцем ранее (было 98,25 рубля), но выше, чем в конце января (было 62,58 рубля).
При этом самый дешевый в регионе картофель в мае продавали в Волгодонске (91,10 рубля), Сальске (91,45 рубля), Ростове-на-Дону (94,93 рубля) и Шахтах (95,20 рубля), а самый дорогой — в Таганроге (99,85 рубля) и в городе Миллерово (106,51 рубля).
Напомним, осенью прошлого года эксперты сообщали о сокращении урожая картофеля и отмечали рост оптовых цен на продукт.
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