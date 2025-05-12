Два медика из Ростовской области удостоены звания «Заслуженный врач РФ»

Указ президента России опубликован на официальном правовом портале.
Награды получили Юлия Козель и Андрей Микутин.
Юлия Козель — заведующая отделением детского онкологического центра, детский хирург-онколог. Она окончила Ростовский медицинский университет и начала работать в центре в 1997 году.
Андрей Микутин — заведующий отделением реанимации в Ростовской областной клинической больнице. Он получил образование в Благовещенском медицинском институте и с 1995 года работал в реанимации Амурской областной больницы. Затем переехал в Ростовскую область и стал анестезиологом-реаниматологом.