Два медика из Ростовской области удостоены звания «Заслуженный врач РФ»

Андрей Микутин — заведующий отделением реанимации в Ростовской областной клинической больнице. Он получил образование в Благовещенском медицинском институте и с 1995 года работал в реанимации Амурской областной больницы. Затем переехал в Ростовскую область и стал анестезиологом-реаниматологом.