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Два медика из Ростовской области удостоены звания «Заслуженный врач РФ»

Два медика из Ростовской области удостоены звания «Заслуженный врач Российской Федерации».

Указ президента России опубликован на официальном правовом портале.

Награды получили Юлия Козель и Андрей Микутин.

Юлия Козель — заведующая отделением детского онкологического центра, детский хирург-онколог. Она окончила Ростовский медицинский университет и начала работать в центре в 1997 году.

Андрей Микутин — заведующий отделением реанимации в Ростовской областной клинической больнице. Он получил образование в Благовещенском медицинском институте и с 1995 года работал в реанимации Амурской областной больницы. Затем переехал в Ростовскую область и стал анестезиологом-реаниматологом.