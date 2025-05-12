На праздниках омичей покусали энцефалитные и боррелиозные клещи

По состоянию на 7 мая в Омской области клещи покусали 1591 человека. Как сообщает Роспотребнадзор по Омской области, 573 укушенных — дети.
В специализированных лабораториях исследовано 97,9% клещей, снятых с людей. Как показали результаты исследований, 10, 2% кровососов были заражены боррелиями, 1, 9% — клещевым энцифалитом. Менее одного процента исследованных клещей являются возбудителями моноцитарного эрлихиоза и гранулоцитарного анаплазмоза человека.
Тем не менее, несмотря на наличие укушенных и зараженных клещей, ни одного случая заболевания, вызванного их укусами, в регионе не зарегистрировано.