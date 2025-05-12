Власти заявили об очередном включении отопления из-за снижения температуры. Подробности сообщили БелТА в филиале «Могилевские тепловые сети» предприятия «Могилевэнерго».
В сообщении сказано, в Могилеве отопление решили включить в объектах социальной сферы. Данное решение было принято в Могилевском городском исполкоме по причине нестабильности погоды, а также в связи со снижением среднесуточных температур наружного воздуха. Сообщается, что подача отопления возобновится в детсады, школы, больницы и другие социально значимые объекты Могилева с 12 мая.
Кстати, Мингорисполком решил включить батареи в Минске в четверг 8 мая 2025 года.
Вместе с тем отопление включили в Гродненской и Минской областях из-за заморозков.
Тем временем Белгидромет сказал про холод и сильные дожди в Беларуси: «Не приходится рассчитывать на тепло и в ближайшее время».