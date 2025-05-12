Власти заявили об очередном включении отопления из-за снижения температуры

В сообщении сказано, в Могилеве отопление решили включить в объектах социальной сферы. Данное решение было принято в Могилевском городском исполкоме по причине нестабильности погоды, а также в связи со снижением среднесуточных температур наружного воздуха. Сообщается, что подача отопления возобновится в детсады, школы, больницы и другие социально значимые объекты Могилева с 12 мая.