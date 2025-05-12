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Названы даты отключения холодной воды в Красноярске

Отключения воды начнутся с 30 мая.

В Красноярске названы даты отключения холодной воды. Об этом сообщает Краском.

Плановые отключения холодной воды пройдут в период с 30 мая по 4 августа.

Первыми с 23:00 30 мая по 23:00 1 июня холодную воду отключат на водозаборе острова Татышев (часть Советского и Центрального района).

С 23:00 20 июня до 23:00 22 июня отключат водозаборы на Верхне-Атамановском и Нижне-Атамановском (Ленинский и часть Кировского района).

С 4 по 6 июля холодной воды не будет в части Центрального и Железнодорожном районе, обслуживаемым водозабором на острове Посадный.

Водозабор на острове Отдыха отключат с 18 по 20 июля (Свердловский, часть Кировского района).

Водозабор на острове Казачий отключат с 1 по 4 августа (Октябрьский и часть Железнодорожного района).

В случае форс-мажоров возможны изменения графиков отключения воды.