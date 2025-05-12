Астану ждет масштабный ремонт дорог: названы улицы с ограниченным движением

На ряде участков движение перекрыто полностью. В частности, до конца августа недоступной останется улица Кайсенова от Бухар Жырау до проспекта Тауелсиздик. Серьёзные ограничения введены и на улице Куйши Дина — от школы «Мирас» до проспекта Жумабаева, а также на улице Жансеита Молдагалиева, где ремонт продлится до 30 августа. Для всех закрытых улиц предусмотрены объезды по альтернативным и внутриквартальным проездам.