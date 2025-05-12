Дом Кожевникова: как «Том Сойер Фест» возвращает к жизни архитектурное наследие Самары

Совсем скоро стартует новый сезон «Том Сойер Феста», и пока волонтёры готовятся вновь выйти на объекты, организаторы подводят итоги одного из важнейших проектов последних лет — восстановления дома купца А. Ф. Кожевникова на улице Коммунистической, 5. За последние два года сделано немало, поэтому представители фонда приняли решение рассказать, как шаг за шагом идёт возвращение к жизни этой части самарской истории.
Дом Кожевникова — здание с непростой судьбой. До недавнего времени оно считалось аварийным и стояло под угрозой сноса, несмотря на статус объекта культурного наследия. В 2019 году жильцы были расселены, и на здание уже было поставлено «крест». Но в 2021 году ситуация изменилась: инициативная группа под руководством Кирилла Вяткина смогла добиться консервации здания. Дом был спасён от окончательной утраты, и эстафету принял «Том Сойер Фест».
Проект восстановления, как и всё, что делает команда фестиваля, строится на принципах полной открытости и партнёрства. С 2015 года оператором самарского «Том Сойер Феста» является СРОО «За информационное общество». Именно эта организация подала заявку в Фонд президентских грантов и получила финансирование в размере 2,5 миллиона рублей. Эти средства были направлены на разработку проектной документации, которую выполнила компания «Самарареставрация».
Однако бюрократия тоже оставила след: из-за особенностей статуса здания и включения его в реестр объектов культурного наследия вновь выявленных, восстановление замедлилось. Был изменён договор аренды с администрацией: теперь речь идёт не о реконструкции, а о полноценной реставрации, рассчитанной уже на семь лет.
С лета 2023 года научное руководство проектом взяла на себя компания «Градинжиниринг». Под её контролем были начаты противоаварийные работы, в том числе укрепление конструкций. Общая стоимость договора составила почти 1,7 миллиона рублей, и именно на эти цели были направлены практически все привлечённые за последние два года средства.
Важно отметить, что помощь в проект поступает не только деньгами. Волонтёры выполнили значительный объём черновых работ: очищали подвалы, разбирали чердак, подготавливали здание к исследованиям, маркировали и складировали бревна. Эта работа не требует квалификации реставратора, но без неё ничего бы не получилось.
Что касается финансовой стороны — за 2023−2024 годы было собрано почти 1,5 миллиона рублей только от частных компаний и частных лиц. Один из крупнейших вкладов поступил от самарского филиала «ДОДО ПИЦЦА», который передал на восстановление полмиллиона рублей. Серьёзную поддержку оказали и другие местные компании, такие как «Самарский хлебозавод № 5», «Рубин» и «Леруа Мерлен». Не остались в стороне и представители власти — вице-спикер Губернской Думы Александр Милеев оказал проекту финансовую помощь в размере около 300 тысяч рублей.
Помимо денежных пожертвований, в ход шли строительные материалы, инструменты, волонтёрская помощь. Здесь ценится каждый вклад: от резчика по дереву, передавшего для дома пять окон, до самозанятого мастера, который выполнил кровельные работы. Крышу, к слову, приходилось спасать в экстренном порядке: в какой-то момент она протекала сразу в семи местах.
В общей сложности за все время на реставрацию объекта исторического наследия было потрачено около 5 млн 270 тыс. рублей. В эту сумму включены также строительные материалы и иная помощь от меценатов, спонсоров, государства и неравнодушных людей в рублевом эквиваленте. Кроме того, известно сколько всего нужно средств на реализацию проекта реставрации. На данный момент речь идет о 41 миллионе. Треть этой суммы, как уточнили в сообществе «Том Сойер Фест» в ВК, нужно собрать в 2025 году.
Организаторы фестиваля заявляют, что регулярно отчитываются перед волонтёрами: рассказывают, что и где закупается, объясняют каждое решение. Деньги идут строго по назначению. И если у кого-то есть возможность предложить более выгодные условия поставок — таких партнёров здесь всегда готовы выслушать.
Дом купца Кожевникова, известный как «Дом с часами», сегодня — это уже не просто аварийное здание в центре Самары, а площадка, где встречаются история, энтузиазм и вера в то, что настоящее будущее города невозможно без уважения к его прошлому. И если удастся довести реставрацию до конца, он станет живым символом того, на что способны люди, объединённые одной целью — сохранить культурную память.
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