Дом Кожевникова: как «Том Сойер Фест» возвращает к жизни архитектурное наследие Самары

В общей сложности за все время на реставрацию объекта исторического наследия было потрачено около 5 млн 270 тыс. рублей. В эту сумму включены также строительные материалы и иная помощь от меценатов, спонсоров, государства и неравнодушных людей в рублевом эквиваленте. Кроме того, известно сколько всего нужно средств на реализацию проекта реставрации. На данный момент речь идет о 41 миллионе. Треть этой суммы, как уточнили в сообществе «Том Сойер Фест» в ВК, нужно собрать в 2025 году.