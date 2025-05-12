Андрей Орлов: самарское здравоохранение недостаточно интегрировано в «цифру»

На оперативке кабинета министров самарского региона заслушали отчет главы областного минздрава. Андрей Орлов доложил о выполнении программы ремонта медицинских учреждений региона.
В 2025 году запланировано капитальное обновление инфраструктуры 80 лечебных заведений, из которых уже подписаны контракты на реконструкцию 78 объектов.
Помимо этого, намечено сооружение 33 быстровозводимых модульных конструкций для расширения возможностей оказания медицинской помощи населению.
В свою очередь, руководитель региона Вячеслав Федорищев подчеркнул необходимость предоставления отдельного отчёта о функционировании уже построенных объектов. Насколько эффективно решены вопросы организации логистических цепочек поставок лекарств, качество дорожной инфраструктуры, наличие стабильной связи и доступность транспортно-коммуникационного обслуживания.
Андрей Орлов отдельно обратил внимание на проблему недостаточной интеграции региональной медицины в единую цифровую платформу здравоохранения. Остались нерешёнными отдельные аспекты, препятствующие полноценному внедрению цифровой платформы взаимодействия.
Работа в данном направлении продолжается, её завершение позволит существенно укорит процессы обмена медицинскими данными и улучшить оказание услуг пациентам.
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