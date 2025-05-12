В правительстве Самарской области предложили способы разгрузить маршрут № 480

«На маршруте, по заявлению перевозчика, заявлено до 55 единиц транспорта. На основе жалоб жителей, после совещания министерства с прокуратурой и перевозчиком проведен анализ маршрута. Фактический выпуск подвижного состава — от 14 до 17 единиц. Подготовлено предостережение перевозчику о недопустимости несоблюдения условий обслуживания данного маршрута.».