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В правительстве Самарской области предложили способы разгрузить маршрут № 480

На оперативном совещании правительства Самарской области 12 мая подняли вопрос о проблемном 480 маршруте, на который жаловались местные жители.

На оперативном совещании правительства Самарской области 12 мая подняли вопрос о проблемном 480 маршруте, на который жаловались местные жители.

Автобусы ждут до часа, они переполнены.

И.о. министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Алёна Денисенко сообщила, что на маршрут выходит гораздо меньше транспорта, чем должно:

«На маршруте, по заявлению перевозчика, заявлено до 55 единиц транспорта. На основе жалоб жителей, после совещания министерства с прокуратурой и перевозчиком проведен анализ маршрута. Фактический выпуск подвижного состава — от 14 до 17 единиц. Подготовлено предостережение перевозчику о недопустимости несоблюдения условий обслуживания данного маршрута.».

По словам Алёны Денисенко, предлагается сократить маршрут до станции Юнгородок, чтобы оперативно разгрузить транспорт и сократить интервал его движения. Дополнительно — ввести регулируемый тариф.

Первый вице-губернатор, председатель Правительства Самарской области Михаил Смирнов отметил, есть другой вариант как улучшить ситуацию с проблемным маршрутом:

«Ничем, кроме как обновлением подвижного состава и запуском в достаточном количестве автобусом проблему не решить. Готовим с Минтранспорта госпрограмму по замещению маршрутных перевозок автобусными. В летнюю корректировку сделаем запрос финансирования.».

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