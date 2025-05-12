Правила замены паспортов готовятся изменить в Казахстане

«В настоящее время выявляются факты вторичного использования недействительных документов. В этой связи в целях недопущения подобных фактов при оформлении новых паспортов, подлежащие сдаче в уполномоченный орган предлагается изымать сразу при оформлении нового. При этом, при необходимости временного использования паспорта (до получения нового) у граждан имеется возможность оставить старый паспорт на руках на основании написания произвольного заявления с указанием причины», — говорится в описании проекта изменений в правила министерства внутренних дел.