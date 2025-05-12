Ричмонд
+22°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Правила замены паспортов готовятся изменить в Казахстане

Астана. 12 мая. КазТАГ — Правила замены паспортов готовятся изменить в Казахстане, передает корреспондент агентства.

Источник: Единая платформа интернет-ресурсов государственных органов

«В настоящее время выявляются факты вторичного использования недействительных документов. В этой связи в целях недопущения подобных фактов при оформлении новых паспортов, подлежащие сдаче в уполномоченный орган предлагается изымать сразу при оформлении нового. При этом, при необходимости временного использования паспорта (до получения нового) у граждан имеется возможность оставить старый паспорт на руках на основании написания произвольного заявления с указанием причины», — говорится в описании проекта изменений в правила министерства внутренних дел.

Согласно документу, поправки предложены в целях постоянного совершенствования процесса, повышения эффективности оказания государственных услуг, а также организации работы по улучшению качества обслуживания населения по вопросам выдачи паспортов, удостоверений личности гражданам Казахстана.