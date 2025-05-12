Масштабные учения по ликвидации ДТП проведут на трассе М-4 в Ростовской области

Крупномасштабные учения по ликвидации ДТП проведут в Ростовской области завтра, 13 мая. Об этом предупредили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
Тренировка состоится в районе 1072 км трассы М-4 «Дон», вблизи Ольгинского сельского поселения. С 11:30 на месте планируют задействовать вертолет Ми-8, 40 единиц техники и 130 человек личного состава.
Напомним, также в некоторых местах трассы М-4 до 10 июня 2025 года сохранятся сложности с проездом из-за выгрузки бетонных блоков.
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