Заморозки в середине мая в Молдове: Синоптики объявили очередной «желтый код»

Государственная гидрометеорологическая служба Республики Молдова объявила «желтый код» метеоопасности в связи с заморозками, которые ожидаются в ночь на 13 мая.
Согласно сообщению, опубликованному 12 мая, в указанный период на территории страны, преимущественно в пониженных местностях, прогнозируются заморозки на поверхности почвы. Температура воздуха может опуститься до −1… −2°C.
Метеорологи предупреждают, что такие погодные условия могут негативно сказаться на сельском хозяйстве, особенно на плодовых культурах, находящихся в фазе цветения.