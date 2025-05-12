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Заморозки в середине мая в Молдове: Синоптики объявили очередной «желтый код»

Предупреждение синоптиков будет действовать 13 мая.

Сейчас в Ричмонде: +22° 5 м/с 83% 764 мм рт. ст. +19°
Источник: Комсомольская правда

Государственная гидрометеорологическая служба Республики Молдова объявила «желтый код» метеоопасности в связи с заморозками, которые ожидаются в ночь на 13 мая.

Согласно сообщению, опубликованному 12 мая, в указанный период на территории страны, преимущественно в пониженных местностях, прогнозируются заморозки на поверхности почвы. Температура воздуха может опуститься до −1… −2°C.

Метеорологи предупреждают, что такие погодные условия могут негативно сказаться на сельском хозяйстве, особенно на плодовых культурах, находящихся в фазе цветения.