«Не могу посетить могилу деда»: Переселенцы из Украины возложили цветы на Самбекских высотах

— Для меня День Победы — святой праздник, — поделился Валерий Бондарь из Донецка. — Мой дед погиб, освобождая Чехословакию. Сейчас я не могу посетить его могилу, а на Украине и вовсе сносят памятники. Только в России я чувствую, что память о подвиге наших предков действительно чтут.