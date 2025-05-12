В честь 80-летия Великой Победы украинские переселенцы вместе с россиянами почтили память героев войны. Международное общественное движение «Другая Украина» организовало 9 Мая поездку для 60 человек в мемориальный комплекс «Самбекские высоты» под Ростовом-на-Дону.
Среди участников акции были люди разного возраста — от трехлетних детей до пенсионеров. География переселенцев охватывала Винницкую, Днепропетровскую области, а также находящиеся на сегодня под контролем ВСУ частей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Многие приехали с уже освобожденных в ходе СВО территорий.
— Для меня День Победы — святой праздник, — поделился Валерий Бондарь из Донецка. — Мой дед погиб, освобождая Чехословакию. Сейчас я не могу посетить его могилу, а на Украине и вовсе сносят памятники. Только в России я чувствую, что память о подвиге наших предков действительно чтут.
— На Украине даже 9 Мая ветераны возлагают цветы на могилы погибших товарищей под конвоем и прицелом нацистов, — добавила Елена Карасева, землячка Валерия. — Как внучка участника войны, я не могу смотреть на этот кошмар. Только Россия и Белоруссия остались верны памяти своим героическим предкам.
Центры поддержки «Другой Украины» работают в пяти городах России — Москве, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Симферополе и Белгороде. Волонтеры оказывают переселенцам юридическую и социальную помощь, организуют патриотические мероприятия.
— Мы помогаем всем, кто оказался в трудной ситуации, — пояснили в организации. — Наши двери открыты для жителей исторических регионов и тех, кто вынужден был покинуть территории, пока еще находящиеся под контролем Украины.
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