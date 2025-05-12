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Героя России встретили в аэропорту Иркутска

В аэропорту Иркутска героя ждали жена, дети, внуки и друзья.

Сегодня, 12 мая, в аэропорту Иркутска встречали настоящего героя — Сергея Степанова, получившего высшую награду страны — «Золотую Звезду» из рук министра обороны Андрея Белоусова.

Напомним, 47-летний житель села Хамхар, что в Нукутском районе, является отцом троих детей и дедушкой двоих внуков. Но весной 2024-го он отправился добровольцем в зону СВО. А уже 7 февраля 2025 года группа под его командованием атаковала позиции двух расчетов FPV-дронов — эти смертоносные аппараты охотились за нашими бойцами. Враг превосходил числом, но российские воины не отступили. Сергей был ранен, но продолжал бой. Так, сибиряк в одиночку уничтожил два укрепленных пункта ВСУ. Вынес командира, прикрыл товарищей и не отдал врагу ни метра нашей земли!

А в мае сибиряк наконец-то вернулся домой. В аэропорту Иркутска героя ждали жена, дети, внуки и друзья.

— Приехав домой, первым делом хочу потискать внуков, — делится с планами Сергей Степанов.