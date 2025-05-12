Героя России встретили в аэропорту Иркутска

Напомним, 47-летний житель села Хамхар, что в Нукутском районе, является отцом троих детей и дедушкой двоих внуков. Но весной 2024-го он отправился добровольцем в зону СВО. А уже 7 февраля 2025 года группа под его командованием атаковала позиции двух расчетов FPV-дронов — эти смертоносные аппараты охотились за нашими бойцами. Враг превосходил числом, но российские воины не отступили. Сергей был ранен, но продолжал бой. Так, сибиряк в одиночку уничтожил два укрепленных пункта ВСУ. Вынес командира, прикрыл товарищей и не отдал врагу ни метра нашей земли!