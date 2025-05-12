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Почта России заявила, что информация о закрытии отделения в Омске — фейк

В отделение на Волгоградской прислали оператора.

Источник: Комсомольская правда

Почта России заявила, что информация о закрытии почтового отделения на улице Волгоградской, 8 не соответствует действительности.

Напомним, ранее на закрытие отделения омичи пожаловались в паблике «Аварийный Омск» «Вконтакте». Они сообщили, что почтовые отправления просто стало некому выдавать.

Как пояснили в ведомстве, в указанном почтовой отделении работает всего два сотрудника, и оба заболели. Однако Почта России направила в это отделение оператора и возобновила обслуживание. Временно здесь будет установлен сокращенный график обслуживания: с 11:00 до 19:00 без перерыва на обед. Доставка корреспонденции, пенсий и пособий почтальонами будет продолжена по обычному графику.