Почта России заявила, что информация о закрытии отделения в Омске — фейк

Как пояснили в ведомстве, в указанном почтовой отделении работает всего два сотрудника, и оба заболели. Однако Почта России направила в это отделение оператора и возобновила обслуживание. Временно здесь будет установлен сокращенный график обслуживания: с 11:00 до 19:00 без перерыва на обед. Доставка корреспонденции, пенсий и пособий почтальонами будет продолжена по обычному графику.