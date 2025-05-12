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Следователи проверят состояние мемориала в Ростовской области, возбуждено дело

В Морозовске проверят жалобы на ненадлежащее содержание мемориала Воинской славы.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области следователи проверят информацию о ненадлежащем содержании мемориала, сообщает в Telegram пресс-служба Следкома России.

Ситуацию начали выяснять после публикаций в соцсетях. Жители Дона рассказали, что «в Морозовске на протяжении длительного времени не принимают мер к восстановлению мемориала Воинской славы».

К этому моменту уже возбуждено дело о халатности (ст. 293 УК РФ). Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал отчет об итогах процессуальной проверки.

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