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«Врачи борются за его жизнь». В Смолевичском районе пятилетний мальчик выпал из окна пятого этажа, когда бабушка ушла на несколько минут

Под Смолевичами пятилетний ребенок выпал с пятого этажа, когда бабушка отошла.

Источник: Комсомольская правда

Под Смолевичами пятилетний ребенок выпал с пятого этажа, когда бабушка отошла. Подробности сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

«В Смолевичском районе ребенок выпал из окна пятого этажа», — говорится в сообщении.

Согласно данным, в субботу, 10 мая, в деревне Заречье пятилетний мальчик выпал из окна квартиры, которая находится на пятом этаже. В СК обратили внимание, что ребенок с тяжелыми травмами доставлен в больницу, где врачи борются за его жизнь.

Следователи выяснили, что в названный день пятилетний ребенок находился под присмотром бабушки. Согласно предварительным данным, женщина отлучилась из дома на несколько минут и оставила малолетнего внука одного в квартире. Кроме того, известно, что родители ребенка не занимаются его воспитанием и злоупотребляют алкоголем.

«С трехмесячного возраста за мальчиком присматривает бабушка», — отметили в СК.

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