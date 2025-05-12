«Врачи борются за его жизнь». В Смолевичском районе пятилетний мальчик выпал из окна пятого этажа, когда бабушка ушла на несколько минут

Под Смолевичами пятилетний ребенок выпал с пятого этажа, когда бабушка отошла. Подробности сообщили в пресс-службе Следственного комитета.
«В Смолевичском районе ребенок выпал из окна пятого этажа», — говорится в сообщении.
Согласно данным, в субботу, 10 мая, в деревне Заречье пятилетний мальчик выпал из окна квартиры, которая находится на пятом этаже. В СК обратили внимание, что ребенок с тяжелыми травмами доставлен в больницу, где врачи борются за его жизнь.
Следователи выяснили, что в названный день пятилетний ребенок находился под присмотром бабушки. Согласно предварительным данным, женщина отлучилась из дома на несколько минут и оставила малолетнего внука одного в квартире. Кроме того, известно, что родители ребенка не занимаются его воспитанием и злоупотребляют алкоголем.
«С трехмесячного возраста за мальчиком присматривает бабушка», — отметили в СК.
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