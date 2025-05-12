«Врачи борются за его жизнь». В Смолевичском районе пятилетний мальчик выпал из окна пятого этажа, когда бабушка ушла на несколько минут

Следователи выяснили, что в названный день пятилетний ребенок находился под присмотром бабушки. Согласно предварительным данным, женщина отлучилась из дома на несколько минут и оставила малолетнего внука одного в квартире. Кроме того, известно, что родители ребенка не занимаются его воспитанием и злоупотребляют алкоголем.