В Пермском крае чаще всего умирают из-за неправильного питания

В следующем году такие центры появятся в Перми, Кунгуре, Соликамске и Пермском округе. Там жители смогут бесплатно пройти обследование и получить рекомендации по улучшению здоровья. По словам министра, отказ от алкоголя может прибавить к жизни до шести лет, а отказ от курения — около трех лет.