В Пермском крае чаще всего умирают из-за неправильного питания

В Пермском крае каждая пятая смерть связана с вредными привычками, а основным фактором, ухудшающим здоровье местных жителей, является неправильное питание. В регионе только 5,9% людей ведет здоровый образ жизни. Об этом сообщила министр здравоохранения региона Анастасия Крутень на заседании правительства.
Согласно докладу, примерно 25% жителей региона питаются несбалансированно. Уже у каждого пятого — лишний вес. Это становится причиной хронических неинфекционных заболеваний и серьезной нагрузки на сердце и сосуды. Болезни системы кровообращения остаются главной причиной смертей — они приводят к летальному исходу почти в половине случаев (45,9%).
Также министр отметила, что каждый четвертый житель края курит. Эта привычка негативно влияет на дыхательную систему и вызывает почти 9% всех смертей.
Чтобы изменить ситуацию, власти планируют увеличить количество людей, ведущих ЗОЖ, как минимум в полтора раза к 2030 году. Один из шагов — расширение сети центров здоровья.
В следующем году такие центры появятся в Перми, Кунгуре, Соликамске и Пермском округе. Там жители смогут бесплатно пройти обследование и получить рекомендации по улучшению здоровья. По словам министра, отказ от алкоголя может прибавить к жизни до шести лет, а отказ от курения — около трех лет.