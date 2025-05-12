Создана методика проектировки ИК-фотодетекторов на базе графена

Как отмечают Капралов и другие исследователи, двумерные листы графена обладают не только рядом уникальных полезных свойств, отсутствующих у других форм углерода, но и некоторыми характеристиками, мешающими их применению на практике. В частности, физики достаточно давно обнаружили, что графен достаточно плохо поглощает свет, и при этом у него отсутствуют некоторые ключевые свойства обычных полупроводников, необходимые для создания фотодетекторов.