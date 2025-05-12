100-летний ветеран Великой Отечественной войны скончался в Иркутске

Александр Станиславский родился 14 апреля 1925 года в селе Ново-Васильевка на Украине. Он вырос в многодетной семье, где с детства впитал уважение к труду и патриотизм. В 1943 году, когда ему было всего 18 лет, он был призван на действительную военную службу. С сентября 1943 по июнь 1944 года он обучался в Селищенской военной школе авиамехаников, где получил специальность авиационного механика и техника самолетов.