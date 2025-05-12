100-летний ветеран Великой Отечественной войны скончался в Иркутске

На 101-м году жизни ушел из жизни Александр Станиславский, ветеран Великой Отечественной войны и труда. Его жизнь — пример мужества, стойкости и самоотверженности. Об этом КП-Иркутск рассказали в администрации Иркутска.
— Александр Иванович принадлежит к несгибаемому поколению победителей. В апреле этого года ему исполнилось 100 лет. И он до последнего оставался в строю: был активным участником Совета ветеранов, вел широкую общественную деятельность, много времени уделял патриотическому воспитанию молодёжи. Во время войны Александр Иванович служил старшим авиамехаником самолета в звании старшего сержанта. За это время он обеспечил более 300 боевых вылетов нашей техники, которая участвовала в разгроме врагов. Память о заслугах ветерана Станиславского будет жива! — подчеркнул глава областного центра.
Александр Станиславский родился 14 апреля 1925 года в селе Ново-Васильевка на Украине. Он вырос в многодетной семье, где с детства впитал уважение к труду и патриотизм. В 1943 году, когда ему было всего 18 лет, он был призван на действительную военную службу. С сентября 1943 по июнь 1944 года он обучался в Селищенской военной школе авиамехаников, где получил специальность авиационного механика и техника самолетов.
После окончания школы Александр был направлен на фронт, где служил старшим авиамехаником самолета в звании старшего сержанта. Он прошел через множество испытаний, но всегда оставался верен своему долгу. За годы Великой Отечественной войны он отремонтировал более 70 поврежденных самолетов и собрал около 40 новых, которые затем отправлялись на фронт. Александр обеспечивал подготовку самолетов к боевым вылетам, что сыграло важную роль в победе над врагом.